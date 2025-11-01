Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 21:38

Протасевича внесли в базу данных «Миротворца»* после признания о работе на разведку Белоруссии

Роман Протасевич. Обложка © ТАСС / Наталья Таланова

Роман Протасевич. Обложка © ТАСС / Наталья Таланова

Белорусского журналиста Романа Протасевича внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения послужили его собственные слова о работе на спецслужбы РБ.

Эта информация появилась вслед за неожиданным заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в пятницу сообщил, что Протасевич, долгое время считавшийся оппозиционером, на самом деле является сотрудником белорусской разведки. Позже сам Роман подтвердил эти сведения.

Напомним, 3 мая 2022 года суд в Минске вынес приговор Роману Протасевичу, признав его виновным в организации заговора с целью захвата власти и приговорив к 8 годам лишения свободы. Это дело стало следствием инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair, произошедшей 23 мая 2021 года. Тогда лайнер принудили сесть в столице Белоруссии из-за поступившего сообщения о якобы минировании. На его борту находились Протасевич и гражданка России Софья Сапега, которых впоследствии задержали. Россиянку осудили на шесть лет колонии. Позже президент Лукашенко подписал указ о помиловании Протасевича и Сапеги.

Захарова оценила признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии
Захарова оценила признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии

Ранее на сайт «Миротворец»* внесли информацию о 24 детях в возрасте до трёх лет. 13 детей — двухлетние, 11 — трёхлетние. Причиной указывается «сознательное нарушение» государственных границ Украины.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar