Протасевича внесли в базу данных «Миротворца»* после признания о работе на разведку Белоруссии

Эта информация появилась вслед за неожиданным заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в пятницу сообщил, что Протасевич, долгое время считавшийся оппозиционером, на самом деле является сотрудником белорусской разведки. Позже сам Роман подтвердил эти сведения.

Напомним, 3 мая 2022 года суд в Минске вынес приговор Роману Протасевичу, признав его виновным в организации заговора с целью захвата власти и приговорив к 8 годам лишения свободы. Это дело стало следствием инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair, произошедшей 23 мая 2021 года. Тогда лайнер принудили сесть в столице Белоруссии из-за поступившего сообщения о якобы минировании. На его борту находились Протасевич и гражданка России Софья Сапега, которых впоследствии задержали. Россиянку осудили на шесть лет колонии. Позже президент Лукашенко подписал указ о помиловании Протасевича и Сапеги.