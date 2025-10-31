Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке

Бывший оппозиционный блогер Роман Протасевич официально подтвердил свою связь с белорусскими спецслужбами. Соответствующее заявление он сделал корреспонденту ТАСС в Минске.

«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это всё, что я могу сказать», — сообщил Протасевич.