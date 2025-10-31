Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке
Роман Протасевич. Обложка © ТАСС /Таланова Наталья
Бывший оппозиционный блогер Роман Протасевич официально подтвердил свою связь с белорусскими спецслужбами. Соответствующее заявление он сделал корреспонденту ТАСС в Минске.
«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это всё, что я могу сказать», — сообщил Протасевич.
Напомним, 23 мая 2021 года в Минске была осуществлена экстренная посадка самолёта авиакомпании Ryanair из-за сообщения о возможном минировании. На борту находились Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега, которые впоследствии были задержаны. Протасевич заключил досудебное соглашение, и 3 мая суд приговорил его к 8 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти. Сапега была осуждена на 6 лет колонии; её прошение о помиловании было отклонено президентом Белоруссии. Позднее Лукашенко подписал указ о помиловании Протасевича. Сегодня же Лукашенко удивил всех своим заявлением.
