31 октября, 22:51

Глава Нацразведки Габбард призналась, что США занимались подавлением режимов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард открыто признала, что США в прошлом занимались «подавлением режимов» и вмешивались в конфликты в других государствах.

«Мы пытались навязать наш образ власти другим, вмешивались в конфликты, которые едва понимали, и выходили из них с большим количеством врагов, чем союзников», – заявила она.

По словам Габбард, эта стратегия, которая долгое время считалась нормой, уже устарела.

«Вашингтонский образ мыслей – один размер подходит всем – остался в зеркале заднего вида», – подчеркнула она, отмечая, что подобная практика тормозила развитие внешней политики США.

Ранее Life.ru писал, что в западных СМИ активно обсуждают подготовку США к ударам по Венесуэле, включая порты и аэродромы, из-за наркотрафика. Однако госсекретарь Марко Рубио и сам американский лидер Дональд Трамп опровергли эти слухи, назвав их фейком.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
