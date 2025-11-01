Директор Национальной разведки США Тулси Габбард открыто признала, что США в прошлом занимались «подавлением режимов» и вмешивались в конфликты в других государствах.

«Мы пытались навязать наш образ власти другим, вмешивались в конфликты, которые едва понимали, и выходили из них с большим количеством врагов, чем союзников», – заявила она.

По словам Габбард, эта стратегия, которая долгое время считалась нормой, уже устарела.

«Вашингтонский образ мыслей – один размер подходит всем – остался в зеркале заднего вида», – подчеркнула она, отмечая, что подобная практика тормозила развитие внешней политики США.