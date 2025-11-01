Экономист назвал четыре причины заката эры торговых центров в России

Россия и США
Трафик посещаемости торговых центров (ТЦ) в России по итогам первых 6 месяцев 2025 года снизился на 3% относительно уровня первого полугодия 2024 года, однако в середине августа начался традиционный прирост на уровне 10-15%. Об этом в беседе с Life.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По словам эксперта, посещаемость ТЦ по-прежнему ниже уровней доковидного 2019 года, что связано с изменением потребительских привычек и ростом онлайн-торговли.

«Наиболее заметное снижение наблюдается в сегментах, связанных с одеждой и обувью, где потребители все чаще выбирают покупки через интернет. Также снижается интерес к длительным шоппингам выходного дня», — отметил специалист.

Помимо роста электронной коммерции, важными факторами падения интереса россиян к ТЦ являются изменения в потребительских привычках (например, переход на бережливое потребление), уход ряда международных брендов и ограниченный ассортимент.

Щербаченко добавил, что современные покупатели ожидают от офлайн-ритейла не только широкий ассортимент, но и уникальный опыт покупок, возможность взаимодействия с продуктом (например, примерка), а также дополнительные услуги (удобные зоны отдыха, кинотеатры и фудкорты). Всё это должно дополнять онлайн-шопинг, который стал более привычным, говорит экономист.

По словам эксперта, ТЦ и бренды постепенно внедряют новые форматы (мастер-классы, розыгрыши подарков и мерча в социальных сетях), а также поддерживают зоны для отдыха и питания.

«Бренды адаптируют свои стратегии, предлагая эксклюзивные товары или услуги, которые можно получить только в офлайн-магазинах. Совместные проекты с известными личностями, актерами и блогерами также становятся популярными. Важно улучшать клиентский сервис и развивать программы лояльности в ТЦ», — указал доцент финуниверситета.

Он добавил, что ТЦ могут предоставлять арендаторам поддержку в виде совместных маркетинговых акций, а также проводить масштабные мероприятия и праздники в ТЦ с привлечением семей с детьми для увеличения притяжения как к ТЦ, так и к брендам.

Отметим, что в разгар праздничных акций в России могут запустить «Новогодний контроль цен». Приложение для жалоб на рост цен перед Новым годом предложили создать в Госдуме. В теории, любой покупатель сможет в пару кликов отправить фото ценника с подозрительно высокой стоимостью продукта для новогоднего стола — мяса, рыбы, овощей, цитрусовых, шампанского и конфет. Об идее читайте в материале Life.ru.

