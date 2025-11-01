Россия и США
31 октября, 23:22

До трёх выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Силы ПВО уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Таким образом, общее число перехваченных воздушных целей возросло до трёх.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Новости СВО. ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Покровским, взяли Новоалександровку, в Красноармейске котёл, Зеленского ждут в Стамбуле, 1 ноября
Прошлой ночью враг также пытался атаковать столицу. В подмосковной Коломне жители обнаружили разбитый украинский беспилотник возле оживлённой дороги.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

