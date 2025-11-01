Глава Минпросвещения оценил идею ввести 12-летнее обучение в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал идею о переходе российского школьного образования на 12-летнее обучение. Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо широко обсудить. В беседе с ТАСС глава ведомства отметил, что такая идея возникает не впервые, однако любые преобразования в образовательной сфере требуют тщательного анализа и взвешенного подхода.