Глава Минпросвещения оценил идею ввести 12-летнее обучение в школах
Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал идею о переходе российского школьного образования на 12-летнее обучение. Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо широко обсудить. В беседе с ТАСС глава ведомства отметил, что такая идея возникает не впервые, однако любые преобразования в образовательной сфере требуют тщательного анализа и взвешенного подхода.
Министр также обратил внимание на уже проведённую работу по внедрению единых федеральных образовательных программ и календарно-поурочного планирования, что позволило оптимизировать учебную нагрузку.
Ранее в Общественной палате предложили ввести 12-летнее обучение в школах. В Госдуме в ответ на это заявили, что нужно ввести мораторий на изменения в системе образования, чтобы сохранить лучшее из существующего.
