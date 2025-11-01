Россия и США
1 ноября, 02:22

Глава Минпросвещения оценил идею ввести 12-летнее обучение в школах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал идею о переходе российского школьного образования на 12-летнее обучение. Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо широко обсудить. В беседе с ТАСС глава ведомства отметил, что такая идея возникает не впервые, однако любые преобразования в образовательной сфере требуют тщательного анализа и взвешенного подхода.

Министр также обратил внимание на уже проведённую работу по внедрению единых федеральных образовательных программ и календарно-поурочного планирования, что позволило оптимизировать учебную нагрузку.

Вассерман не оценил идею увеличить срок обучения в школах до 12 лет
Ранее в Общественной палате предложили ввести 12-летнее обучение в школах. В Госдуме в ответ на это заявили, что нужно ввести мораторий на изменения в системе образования, чтобы сохранить лучшее из существующего.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сергей Кравцов
  • Образование
  • Общество
