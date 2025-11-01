Telegram заблокировал канал «ВЧК-ОГПУ»* с 350 тысячами подписчиков

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»* перестал быть доступен пользователям. При попытке открыть страницу появляется сообщение: «Канал недоступен из-за доксинга и вымогательства».

«ВЧК-ОГПУ»* не впервые исчезает из Telegram – в апреле представители мессенджера заявили, что удаление инициировали сами владельцы из-за несанкционированного доступа.

Ранее Life.ru писал, что Telegram для российских пользователей добавил вход через электронную почту. Теперь аккаунт можно привязать к e-mail и входить на новых устройствах через код подтверждения, который придёт на почту.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.