Прима Мариинского театра Рената Шакирова раскрыла уникальность профессии балерины

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова раскрыла особенности профессионального подхода к творчеству в интервью Леди Mail. По её словам, ключом к перевоплощению становится поиск личных связей с образом — черты характера или элемента истории, родственных самой артистке, при этом сохраняется принципиальное разделение между сценическими ролями и личностью исполнительницы.

Балерина уверена, что балетное искусство требует от зрителя не привычного «понимания», а эмоционального восприятия. Универсальный язык музыки, движения и света становится доступным зрителю через открытость чувственному опыту, рекомендовав начинать знакомство с балетом с классических постановок. Отмечая эволюцию зрительского восприятия, она рассказала о собственном творческом развитии — стремлении к большей естественности.

«Сейчас я сама начинаю более тонко чувствовать, и стараюсь создавать на сцене более искренние, настоящие эмоции, более естественные жесты и движения. Чтобы спектакль выглядел не как заученный материал, а как живое действие, которое рождается здесь и сейчас, на глазах у зрителя», — подчеркнула Шакирова.

Кроме того, прима опровергла миф о балете как исключительно о дисциплине и страданиях, указав, что в основе профессии лежит любовь к искусству, приносящая счастье творчества и общения с публикой. Она также развеяла стереотип об отсутствии дружеских отношений в балетной среде, отметив, что человечность и открытость в общении с коллегами напрямую влияют на качество сценического воплощения.

Ранее Life.ru рассказал о звёздах балета, чьи имена стали легендами. Эти танцовщики СССР сводили с ума миллионы женщин и покоряли мировые сцены. Кроме того, раскрыты «грязные» секреты большого балета — 4 гигиенические катастрофы, которыми танцовщиц уже не испугать.