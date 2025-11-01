Секс-коуча Алекса Лесли пытаются лишить родительских прав

Известного блогера, секс-коуча Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли, пытается лишить родительских прав мать его ребёнка Анастасия Степашина. Коптевский районный суд Москвы принял к рассмотрению её исковое заявление.

«Коптевский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Степашиной А.Г. к Кириллову А.С. (Алекс Лесли) об ограничении в родительских правах», — говорится в сообщении.

Судебное заседание по данному делу назначено на 10 ноября 2025 года. Ожидается, что процесс привлечёт внимание общественности, учитывая публичность блогера. Подробности дела и мотивы, побудившие Степашину обратиться в суд, пока не разглашаются.