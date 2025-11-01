Секс-коуча Алекса Лесли пытаются лишить родительских прав
Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11
Известного блогера, секс-коуча Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли, пытается лишить родительских прав мать его ребёнка Анастасия Степашина. Коптевский районный суд Москвы принял к рассмотрению её исковое заявление.
«Коптевский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Степашиной А.Г. к Кириллову А.С. (Алекс Лесли) об ограничении в родительских правах», — говорится в сообщении.
Судебное заседание по данному делу назначено на 10 ноября 2025 года. Ожидается, что процесс привлечёт внимание общественности, учитывая публичность блогера. Подробности дела и мотивы, побудившие Степашину обратиться в суд, пока не разглашаются.
Напомним, что летом текущего года Лесли оказался в центре громкого скандала. Поводом послужила видеозапись, запечатлевшая, как его подопечные совершали противоправные действия в отношении девушек в центре столицы. В связи с этим следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте блогера. Подозреваемый был объявлен в розыск на территории Российской Федерации.
