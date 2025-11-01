Отмена виз для россиян в Иорданию: что посмотреть и как сэкономить

С 13 декабря Иордания отменит визы для россиян. Чем это направление привлекает туристов, какие есть сложности, а какие плюсы — об этом Life.ru рассказал вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, фактически виз для россиян в Иорданию «давно нет». Поэтому Мкртчян не ждёт взрывного роста турпотока в эту страну — путешественников просто ждёт меньше бумажных формальностей и небольшая экономия средств — около 20 долларов.

«Россияне приезжали, им ставили марочку в паспорт, они платили какую-то небольшую копеечку. Сейчас просто исчезает вот эта марочка. Просто теперь, как в Турции, будет ставиться печать», — объяснил эксперт.

Эксперт добавил, что Иордания — это не про доступный пляжный отдых, как Египет. Но часто туристы едут туда лечиться в водах и грязях Мёртвого моря. В этом страна конкурирует с Израилем, однако она в полтора раза дешевле.

Ещё одна жемчужина Иордании — древний город-скала Петра.

«Это уникальное место. Оно привлекает многих людей, туристы едут из Америки, из Японии. Также есть две теории, где крестили Иисуса Христа. Кто-то говорит, что с израильской стороны, но большая часть учёных мира, и я бы склонялся к их мнению, считают, что крестили его со стороны Иордании, в реке Иордан. Поэтому это тоже привлекает паломников-христиан со всего мира», — рассказал Мкртчян.

Перелёты в эту страну доступны только из Москвы, рейсов не так много и стоят они недёшево — около 60 тысяч рублей на человека.

«Иордания проигрывает Египту сильно — в Египте в полтора раза дешевле. Поэтому в Египет мы летаем из 20 городов России, а в Иорданию — из одного», — объяснил он.

Поэтому ради экономии эксперт советует туристам лететь в Египет или Израиль, а затем оттуда уже отправляться в Иорданию.