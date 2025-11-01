Во внеземном метеорите спустя 160 лет нашли удивительный минерал

В образце метеорита Orgueil (CI), упавшего в 1864 году близ французской деревни Оргей, из коллекции РАН впервые обнаружили аммонийсодержащий минерал. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ГЕОХИ РАН Марина Иванова со ссылкой на исследование ГЕОХИ РАН и Санкт-Петербургского университета и данные Минобрнауки.

Речь идёт о никелиевом буссенготите, в структуре которого присутствует аммоний. Это первое подтверждение наличия такого минерала в метеоритном веществе. Результаты опубликованы в журнале American Mineralogist.

Orgueil — один из редчайших метеоритов класса углистых хондритов CI, упавший во Франции в 1864 году. Он считается «примитивным» по составу и близким к солнечному, что делает его ключевым для понимания ранней Солнечной системы.

«Вероятно, аммоний попал на родительский астероид благодаря его переносу веществом, содержащим водяной лёд и аммоний. При дальнейших процессах на астероиде образовался такой минерал, который попал вместе с метеоритом к нам в руки», — сказала Иванова.

