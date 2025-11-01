Мирошник: Зеленский признал, что живой силы на Украине осталось на два года «утилизации»

Владимир Зеленский считает, что украинцев ему хватит ещё на два года войны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в кулуарах форума «Меркурий-2025».

«Когда Зеленский утверждает: мы готовы воевать ещё два года. Что это значит? Это значит, что он посчитал количество военного потенциала, который есть у Украины с точки зрения того, кого ещё можно мобилизовать», — пояснил дипломат.

Он добавил, что для ведения войны Запад предлагает Украине оружие, технику, боеприпасы, разведданные и многое другое, а вот Киев со своей стороны может дать лишь «живое мясо».

Мирошник интерпретирует позицию Зеленского как расчёт «ежемесячного расхода населения», исходя из которого тех, кто может воевать на фронте, осталось ещё примерно на два года. В рамках этой логики, полагает Мирошник, Киев готов «утилизировать» мобилизационный резерв в обозначенный срок.

Подобные заявления адресованы западным партнёрам, чтобы те услышали, что Украина будет и дальше воевать для них при условии дальнейших поставок вооружений и выделения средств, заключил дипломат в беседе с ТАСС.