Песков предупредил, что европейцам придётся долго раскошеливаться на Украину
Обложка © Life.ru
Европе придётся «долго и много раскошеливаться» на содержание Украины. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Киеву будет нужна финансовая поддержка ЕС в течение ещё 2-3 лет.
«Взяв на поруки такого «клиента» в виде киевского режима, европейцам долго придётся их содержать. Киевский режим умеет всемерно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно», — отметил представитель Кремля.
При этом Песков спрогнозировал, что такая практика будет продолжаться не 2-3 года, а дольше, и европейцам нужно быть готовыми раскошеливаться.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует использовать €25 миллиардов, полученных от замороженных российских активов, для финансирования Украины. Однако Бельгия не поддерживает идею конфискации этих активов. При этом еврочиновники считают, что предоставление Киеву кредита за счёт замороженных российских активов является лишь вопросом времени.
