Европе придётся «долго и много раскошеливаться» на содержание Украины. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Киеву будет нужна финансовая поддержка ЕС в течение ещё 2-3 лет.

«Взяв на поруки такого «клиента» в виде киевского режима, европейцам долго придётся их содержать. Киевский режим умеет всемерно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков спрогнозировал, что такая практика будет продолжаться не 2-3 года, а дольше, и европейцам нужно быть готовыми раскошеливаться.