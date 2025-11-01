Россия и США
1 ноября, 12:34

Россияне устроили забастовку на Кубе после переселения из-за мощнейшего урагана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

15 российских туристов устроили забастовку в отеле Los Cactus на Кубе из-за вынужденного перенаправления их рейса в Варадеро вместо Ольгина из-за урагана «Мелисса». По прибытии отдыхающих разместили в гостинице, условия в которой оказались значительно хуже, чем в ранее забронированных отелях. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Изначально туроператоры заверили туристов, что их доставят в забронированные отели на автобусах. Однако позже представители компаний сообщили, что, по всей видимости, дни отпуска придётся провести в предложенных местных гостиницах. Туристы уже третьи сутки отказываются заселяться в номера, предпочитая ночевать на диванах у стойки регистрации.

По словам россиян, гостиница Los Cactus оказалась в полтора раза дешевле оплаченных ими ранее отелей. Кроме того, они выразили претензии к антисанитарным условиям и обнаруженным тараканам. Туристы заявляют о намерении продолжать забастовку до тех пор, пока им не предоставят размещение в ранее забронированных гостиницах. В настоящее время они находятся в лобби, жалуясь на нехватку еды и отсутствие элементарных условий для отдыха.

Рубио заявил о готовности США помочь Кубе из-за урагана «Мелисса»

Напомним, что бушующий в Карибском бассейне ураган «Мелисса» стал самым мощным за 90 лет. Его жертвами стало более 30 человек. Больше всего погибших от удара стихии — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике, среди них есть дети.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Афонина
