Россияне устроили забастовку на Кубе после переселения из-за мощнейшего урагана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography
15 российских туристов устроили забастовку в отеле Los Cactus на Кубе из-за вынужденного перенаправления их рейса в Варадеро вместо Ольгина из-за урагана «Мелисса». По прибытии отдыхающих разместили в гостинице, условия в которой оказались значительно хуже, чем в ранее забронированных отелях. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Россияне устроили забастовку на Кубе. Видео © Telegram / Baza
Изначально туроператоры заверили туристов, что их доставят в забронированные отели на автобусах. Однако позже представители компаний сообщили, что, по всей видимости, дни отпуска придётся провести в предложенных местных гостиницах. Туристы уже третьи сутки отказываются заселяться в номера, предпочитая ночевать на диванах у стойки регистрации.
По словам россиян, гостиница Los Cactus оказалась в полтора раза дешевле оплаченных ими ранее отелей. Кроме того, они выразили претензии к антисанитарным условиям и обнаруженным тараканам. Туристы заявляют о намерении продолжать забастовку до тех пор, пока им не предоставят размещение в ранее забронированных гостиницах. В настоящее время они находятся в лобби, жалуясь на нехватку еды и отсутствие элементарных условий для отдыха.
Напомним, что бушующий в Карибском бассейне ураган «Мелисса» стал самым мощным за 90 лет. Его жертвами стало более 30 человек. Больше всего погибших от удара стихии — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике, среди них есть дети.
