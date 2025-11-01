В Купянске был уничтожен заместитель командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщают российские силовые структуры через проект «Оперативный простор».

Украинский офицер получил ранение на переправе в Купянске в результате удара нашего FPV-дрона по его бронеавтомобилю. Его пытались дотащить до медчасти, но российская артиллерия долбила так сильно, что сделать это было невозможно. Ситуация на участке оставалась напряжённой, из-за чего медикам не предоставили безопасный коридор.