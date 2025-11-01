Россия и США
1 ноября, 13:49

Замкомбрига ВСУ умер на переправе в Купянске, не дождавшись помощи после ранения

Обложка © «Оперативный простор».

В Купянске был уничтожен заместитель командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщают российские силовые структуры через проект «Оперативный простор».

«Данные подтверждают уничтожение заместителя командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказали силовики.

Украинский офицер получил ранение на переправе в Купянске в результате удара нашего FPV-дрона по его бронеавтомобилю. Его пытались дотащить до медчасти, но российская артиллерия долбила так сильно, что сделать это было невозможно. Ситуация на участке оставалась напряжённой, из-за чего медикам не предоставили безопасный коридор.

На Западе объяснили запрет «наркофюрера» на въезд СМИ в «котлы» в Покровске и Купянске
Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Покровске наблюдается сложная обстановка, но ВСУ якобы справляются. Кроме того, глава СБУ Малюк добавил, что украинские солдаты «мега-эффективно» обороняются. Кстати, недавно на подмогу туда бросили элитный спецназ ГУР Украины на вертолёте, но группу разнесли сразу после высадки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
