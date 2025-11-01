Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 14:45

Россиянам предложили 3 эффективные стратегии для защиты от загрязнённого воздуха

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Загрязнённый воздух, содержащий опасные концентрации вредных веществ, специалисты относят к факторам риска наравне с курением и малоподвижным образом жизни. Как поясняют экологи, полностью устранить выбросы невозможно, но существуют практические способы минимизировать их воздействие на организм.

Бизнес против эконалога: В Госдуме спорят о повышении платы за загрязнение
Бизнес против эконалога: В Госдуме спорят о повышении платы за загрязнение

Эксперты рекомендуют пересмотреть стратегию выбора мест проживания и передвижения — наиболее эффективным, хотя и радикальным решением становится переезд в экологически благополучные районы. Эколог Сергей Костарев советует избегать зон вблизи автомагистралей, отдавая предпочтение маршрутам в глубине кварталов, а также регулярно проводить время в парках и загородных зонах.

Для защиты личного пространства в периоды неблагоприятных метеоусловий торакальный хирург Вадим Гершевич рекомендует использовать респираторы на улице и поддерживать чистоту воздуха в помещениях с помощью современных очистительных устройств. Врачи подчёркивают, что ключевым элементом защиты остаётся укрепление организма, сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов помогает нейтрализовать токсины, уточняет РИА «ФедералПресс».

Профессор рассказал, опасен ли для экологии космический мусор, пролетевший над Москвой
Профессор рассказал, опасен ли для экологии космический мусор, пролетевший над Москвой

Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым, который отчитался о ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие». В частности, стороны обсудили меры по охране водных объектов, сохранения и восстановления лесов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости науки
  • Экология
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar