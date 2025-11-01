Россиянам предложили 3 эффективные стратегии для защиты от загрязнённого воздуха

Загрязнённый воздух, содержащий опасные концентрации вредных веществ, специалисты относят к факторам риска наравне с курением и малоподвижным образом жизни. Как поясняют экологи, полностью устранить выбросы невозможно, но существуют практические способы минимизировать их воздействие на организм.

Эксперты рекомендуют пересмотреть стратегию выбора мест проживания и передвижения — наиболее эффективным, хотя и радикальным решением становится переезд в экологически благополучные районы. Эколог Сергей Костарев советует избегать зон вблизи автомагистралей, отдавая предпочтение маршрутам в глубине кварталов, а также регулярно проводить время в парках и загородных зонах.

Для защиты личного пространства в периоды неблагоприятных метеоусловий торакальный хирург Вадим Гершевич рекомендует использовать респираторы на улице и поддерживать чистоту воздуха в помещениях с помощью современных очистительных устройств. Врачи подчёркивают, что ключевым элементом защиты остаётся укрепление организма, сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов помогает нейтрализовать токсины, уточняет РИА «ФедералПресс».