Журналистку Котрикадзе* объявили в розыск и заочно арестовали

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении признанной иностранным агентом журналистки Екатерины Котрикадзе*. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Согласно официальному заявлению, Котрикадзе* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил РФ на основе нескольких публикаций в мессенджере, размещённых в 2022 году.

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в материалах фейков о российских военных. Фигурантка объявлена в федеральный розыск, суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, а собранные материалы переданы для направления в суд.

