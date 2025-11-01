Россия и США
1 ноября, 16:49

Журналистку Котрикадзе* объявили в розыск и заочно арестовали

Обложка © ТАСС / Владимир Родионов

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении признанной иностранным агентом журналистки Екатерины Котрикадзе*. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Согласно официальному заявлению, Котрикадзе* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил РФ на основе нескольких публикаций в мессенджере, размещённых в 2022 году.

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в материалах фейков о российских военных. Фигурантка объявлена в федеральный розыск, суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, а собранные материалы переданы для направления в суд.

Напомним, согласно официальной информации с сайта пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Головинский суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналистки Екатерины Котрикадзе*. В судебном органе подтвердили, что ходатайство о заочном аресте было удовлетворено. Основанием для данного решения стали обвинения в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил РФ.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

