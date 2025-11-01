В октябре Россия нанесла рекордное число ракетных ударов по целям на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В октябре Россия провела рекордное количество ракетных атак по целям на Украине — 270. Это число стало самым высоким с начала 2023 года. Масштабные удары привели к серьёзным перебоям с электроснабжением. Об этом сообщает французское AFP, ссылаясь на анализ статистики ВСУ.
«Россия в октябре выпустила по территории Украины 270 ракет различного класса. Это на 46% больше, чем за сентябрь», — указано в материале. Удары в основном наносили по энергетической инфраструктуре.
Кроме того, в октябре Россия запустила 5298 дальнобойных беспилотников. Это примерно на 6% меньше по сравнению с сентябрем.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении группы элитного спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины, известной как «Соколы Буданова*». В ведомстве уточнили, что удар пришёлся на группу, которая высадилась с вертолёта в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики.
