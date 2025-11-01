Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 20:19

В октябре Россия нанесла рекордное число ракетных ударов по целям на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В октябре Россия провела рекордное количество ракетных атак по целям на Украине — 270. Это число стало самым высоким с начала 2023 года. Масштабные удары привели к серьёзным перебоям с электроснабжением. Об этом сообщает французское AFP, ссылаясь на анализ статистики ВСУ.

«Россия в октябре выпустила по территории Украины 270 ракет различного класса. Это на 46% больше, чем за сентябрь», — указано в материале. Удары в основном наносили по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в октябре Россия запустила 5298 дальнобойных беспилотников. Это примерно на 6% меньше по сравнению с сентябрем.

Наши парни уничтожают украинский полк «Скала» в «клещах» у ж/д вокзала в Покровске
Наши парни уничтожают украинский полк «Скала» в «клещах» у ж/д вокзала в Покровске

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении группы элитного спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины, известной как «Соколы Буданова*». В ведомстве уточнили, что удар пришёлся на группу, которая высадилась с вертолёта в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar