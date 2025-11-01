Штурмовики «Скалы» уничтожают бригаду ВСУ в «клещах» у ж/д вокзала в Покровске
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные взяли в кольцо украинские формирования вблизи железнодорожного вокзала Красноармейска (Покровск) в ДНР и планомерно ликвидируют боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что сорваны семь попыток противника вырваться из окружения, в том числе под огнём ВС РФ штурмовая группа 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ.
«В населённом пункте Красноармейск штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, завершается зачистка от украинских боевиков территории населённых пунктов Гнатовка и Рог», — уточнили в министерстве.
Напомним, что в «котле» в районе Красноармейска сейчас находятся около 5 тысяч украинских солдат. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать безопасный «коридор», чтобы работники СМИ могли попасть в город и рассказать об обстановке там, но Киев это запретил. Владимир Зеленский не видит никакого «котла», но говорит, что 170 тысяч российских солдат находятся вокруг сил ВСУ. Украинские военные более 20 раз пытались прорваться из окружения Армии РФ в Красноармейске, но безуспешно.
