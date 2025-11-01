Штурмовики «Скалы» уничтожают бригаду ВСУ в «клещах» у ж/д вокзала в Покровске

Российские военные взяли в кольцо украинские формирования вблизи железнодорожного вокзала Красноармейска (Покровск) в ДНР и планомерно ликвидируют боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что сорваны семь попыток противника вырваться из окружения, в том числе под огнём ВС РФ штурмовая группа 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ.