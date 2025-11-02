Украина потратит 2,3 миллиона гривен на создании нового фильма о вторжении в Курскую область. Лента получила название «Как козаки на Курщину ходили», заказчиком выступило государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины».

Документалка должна показать, как планировались боевые действия, почему подразделения ВСУ по версии Киева покинули территорию России и как формировался «боевой дух» украинских военных. Согласно замыслу авторов, фильм должен доказать, что Украина способна проводить наступательные операции за границей. Картина выйдет к 20 декабря, но уже вызвала резонанс в соцсетях.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко* отметил, что на проект выделили слишком много денег, которых у Киева особо нет. При этом недавно уже вышел аналогичный фильм Генштаба ВСУ в двух частях, сообщает издание «Страна.ua».

Ранее Life.ru рассказывал, как полковник ВСУ отправлял необученных бойцов на передовую ради расположения главкома. Операция в Курской области для его подразделения обернулась катастрофой. Более того, после провала полковник всё же получил новое назначение командующим 8-м корпусом десантно-штурмовых войск Украины.

Напомним, ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года и смогли закрепиться в приграничье региона. Чтобы вытеснить оккупантов, потребовалось десять месяцев тяжёлых боёв, но в мае текущего года эта цель была достигнута.

