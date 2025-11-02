Украинцам пообещал выплатить «зимнюю» тысячу перед лютыми морозами

Правительство Украины продолжит традицию зимних выплат населению — в декабре украинцы снова смогут получить по 1000 гривен (1916 рублей) от государства. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра социальной политики Дениса Улютина.

Чиновник объяснил, что выплаты вводятся в связи с постоянными обстрелами энергетической и гражданской инфраструктуры, что требует усиления социальной защиты граждан. Для малообеспеченных семей и семей с детьми готовится отдельный проект о разовой поддержке в размере 6,5 тысячи гривен (около 12500 рублей).

Средства разрешат потратить на продукты питания, лекарства, теплую одежду, коммунальные услуги и проезд. Перечень направлений использования помощи будет аналогичен прошлогоднему.