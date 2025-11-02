Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 ноября, 05:05

Украинцам пообещал выплатить «зимнюю» тысячу перед лютыми морозами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / motophotographer

Правительство Украины продолжит традицию зимних выплат населению — в декабре украинцы снова смогут получить по 1000 гривен (1916 рублей) от государства. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра социальной политики Дениса Улютина.

Чиновник объяснил, что выплаты вводятся в связи с постоянными обстрелами энергетической и гражданской инфраструктуры, что требует усиления социальной защиты граждан. Для малообеспеченных семей и семей с детьми готовится отдельный проект о разовой поддержке в размере 6,5 тысячи гривен (около 12500 рублей).

Средства разрешат потратить на продукты питания, лекарства, теплую одежду, коммунальные услуги и проезд. Перечень направлений использования помощи будет аналогичен прошлогоднему.

Солдат ВСУ по ошибке получил 2,5 млн гривен вместо 25 тысяч и сбежал из части

В прошлом году данная соцподдержка также действовала на Украине. Право её получение имеют лишь те украинцы, которые находятся на родине.

Артём Гапоненко
