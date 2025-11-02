В батальоне ВСУ «Люфтваффе» призвали «отработать» одесситов дронами после потасовки с военкомами

Командир батальона беспилотников ВСУ с говорящим названием «Люфтваффе» Николай Колесник предложил применять ударные дроны против жителей Одессы. Поводом для его заявления стала потасовка местных с сотрудниками ТЦК.

По словам Колесника, для «успокоения» протестующих он готов подключить FPV-дроны и «мавики» со сбросами.

«Гарантируем эффективную поддержку ударными экипажами FPV, Mavic со сбросом. Для успокоения особо агрессивных отработаем Vampire», – написал он в соцсети.

Командир подчеркнул, что его батальон готов помочь военкомам «разобраться» с недовольными, назвав одесситов, выступивших против насильственной мобилизации, «пророссийскими элементами».

В то же время командир медслужбы батальона «Волки Да Винчи» Анна Михайлова заявила, что сотрудники ТЦК «должны были достать табельное оружие» и стрелять по тем, кто сопротивляется.

«Непонятно, почему военнослужащие ТЦК не наделали дополнительных дырок в протестующих», – написала она в соцсетях.

Ранее Life.ru писал, что в украинском Тернополе сотрудникам военкомата уже разрешили применять оружие против тех, кто отказывается идти в армию. После этих событий на юге страны начали фиксировать случаи открытых столкновений между ТЦК и жителями.