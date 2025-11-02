Вильфанд предупредил о трескучих морозах в трёх округах России в начале ноября

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируют резкое понижение температуры и крепкие морозы в первой декаде ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура на Урале уже упала. В Челябинской области вчера было около 10 градусов, а в воскресенье максимальная температура достигнет 2-3 градусов. На следующей неделе ночью ожидают минус 5-7 градусов.

«В Курганской области — минус 10-12, в Свердловской — до минус 13-15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в диапазоне минус 19-22 градуса, что на 6-13 градусов ниже нормы», — приводит комментарий Вильфанда ТАСС.

В Новосибирской области температура днём снизится до минус 2-6, ночью составит около нуля, а затем опустится до минус 6-12 градусов. Эта ситуация продлится до конца следующей рабочей недели.

Резкое понижение температуры ожидают также в Алтайском, Омском, Томском и Кемеровском районах. В Красноярском крае ночью зафиксируют 25-30 градусов мороза.

В Якутии температура на 6-8 градусов ниже нормы, на Чукотке — на 11-13, в Магаданской и Камчатской областях — на 5-7. В северной Якутии температура опустится до 35-36 градусов ниже нуля, на Чукотке — до минус 32-34, в Магаданской области и северном Камчатском крае — до 27-29 градусов мороза.

