Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 04:51

Пугачёва оставила в России свой Rolls-Royce Phantom

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Певица Алла Пугачёва решила не избавляться от своего роскошного Rolls-Royce Phantom. В регистрационных документах указано, что она уже почти 19 лет владеет автомобилем 2006 года выпуска и при этом остаётся его единственным собственником.

В документах нет никаких ограничений на авто, а до января этого года на нём была оформлена страховка, выяснило РИА «Новости».

Интересно, что в 2023 году Rolls-Royce Пугачёвой видели во время возвращения артистки в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина. Как писал Life.ru, автомобиль выехал из замка Примадонны и был зафиксирован на маршруте в северном направлении.

Такие модели почти не встречаются на рынке: Rolls-Royce Phantom 2007 года сейчас продаются по ценам от 22 до 40 миллионов рублей.

Швыдкой вступился за Пугачёву и назвал её выдающейся певицей
Швыдкой вступился за Пугачёву и назвал её выдающейся певицей

Ранее Life.ru писал, что Алла Пугачёва не оформляет ОСАГО на свои автомобили – Rolls-Royce Phantom и Maybach. По мнению экспертов, причина кроется в том, что певица не планирует возвращаться в Россию.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar