«Не въедет»: Стало известно, почему Rolls-Royce и Maybach Пугачёвой пылятся без страховки

Певица Алла Пугачёва не оформляет полисы ОСАГО на свои автомобили Rolls-Royce Phantom и Maybach 62, поскольку не планирует возвращаться в Россию. К такому выводу пришёл глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Я думаю, что Пугачёва больше в страну не въедет: она понимает прекрасно, что может стать фигурантом уголовного дела, что у контролирующих органов в случае её приезда будет к ней много-много вопросов», — сказал он в разговоре с RT.