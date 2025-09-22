«Не въедет»: Стало известно, почему Rolls-Royce и Maybach Пугачёвой пылятся без страховки
Глава ФБПК Бородин: Пугачёва не оформляет ОСАГО, потому что не вернётся в Россию
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Певица Алла Пугачёва не оформляет полисы ОСАГО на свои автомобили Rolls-Royce Phantom и Maybach 62, поскольку не планирует возвращаться в Россию. К такому выводу пришёл глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
«Я думаю, что Пугачёва больше в страну не въедет: она понимает прекрасно, что может стать фигурантом уголовного дела, что у контролирующих органов в случае её приезда будет к ней много-много вопросов», — сказал он в разговоре с RT.
В свою очередь автоюрист Константин Трапаидзе предположил, что владелица могла принять решение об экономии на страховке для автомобилей, которые длительное время простаивают в гараже. Он уточнил, что при последующем оформлении полиса страховой калькулятор может увеличить стоимость из-за перерыва в страховании.
Ранее Life.ru сообщал, что Алле Пугачёвой был направлен судебный иск на 1,5 миллиарда рублей после комплиментов Джораху Дудаеву, которого она считает «приличным, порядочным и интеллектуальным человеком». Впрочем, по мнению юриста, к рассмотрению иск не примут. При этом Примадонна может лишиться солидных ежегодных авторских отчислений — 28 миллионов рублей — за использование её творчества в России.