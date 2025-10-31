Швыдкой вступился за Пугачёву и назвал её выдающейся певицей

Михаил Швыдкой, занимающий пост специального представителя президента РФ по вопросам международного культурного взаимодействия, заявил, что Алла Пугачёва – это величайшая исполнительница, оказавшая огромное влияние на жизнь России. По его словам, он ознакомился с недавним интервью Пугачёвой журналистке Катерине Гордеевой*.

«Это интервью так много обсуждалось, что я его посмотрел. Что бы ни было, моя точка зрения крайне проста: она выдающаяся певица. Ставим точку. Дальше у нас с ней могут быть любые разногласия по оценке тех или иных явлений, политических явлений», — отметил он в беседе с RTVI.

Швыдкой также заметил, что личные обстоятельства Пугачёвой вполне объясняют её критическое отношение к происходящему в России. При этом собеседник издания выразил несогласие с идеей исключения певицы из культурного контекста страны из-за её отъезда. Он считает это практически невозможным, учитывая её значительную роль в формировании культурной среды, и не только эстрадной сцены.

«Повторю: те разночтения и разногласия, которые у нас с ней существуют по оценке той же специальной военной операции, по оценке каких-то действий сегодняшней нашей власти — ну, мы взрослые люди и имеем право на разные взгляды», — подытожил Швыдкой.

