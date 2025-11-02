Суд взыскал 1,5 млн рублей с водителя, повредившего Aurus из автопарка президента

Московский суд постановил взыскать 1,5 миллиона рублей с водителя, допустившего столкновение с автомобилем Aurus Senat из автопарка Управделами президента. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Исковое заявление было подано ФГБУ «Автобаза №2» и принято к производству в конце марта текущего года. Согласно судебным документам, с ответчика подлежит взысканию компенсация за ущерб, причинённый в результате дорожно-транспортного происшествия. Дополнительно суд возложил на виновника ДТП обязанность возместить расходы на проведение независимой экспертизы, стоимость почтовых услуг и уплату государственной пошлины.

«Взыскать в пользу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, причинённый в результате дорожно-транспортного происшествия», — говорится в документах.

Судебное решение было вынесено 25 сентября, однако на данный момент оно ещё не вступило в законную силу.

В начале этого года два автомобиля Aurus Senat оказались в центре внимания из-за происшествий в Москве. В феврале один из них, предположительно связанный с Министерством сельского хозяйства, стал участником крупной аварии недалеко от Красной площади, в которой пострадал один человек. Уже в марте другой Aurus Senat, стоимостью свыше 30 миллионов рублей, загорелся в центре столицы на улице Сретенка. Возгорание началось с двигателя и распространилось на салон.