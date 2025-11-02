Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 ноября, 07:55

Дмитриев назвал резню в Англии провалом иммиграционной политики

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал инцидент с нападением в британском поезде как симптом системного кризиса миграционной политики. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Ужасное нападение близ Хантингдона — это ещё один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — написал Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ связал инцидент с десяти пострадавшими с леволиберальной повесткой, неконтролируемой миграцией и снисходительностью к преступникам, которые, по его мнению, ведут к «цивилизационному самоубийству» Великобритании и Евросоюза.

Напомним, инцидент с нападением с ножом в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон, может быть классифицирован как террористический акт. По предварительным данным, в результате нападения пострадали около 10 человек, жизни которых в настоящее время находятся вне опасности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал произошедшее как ужасающее чрезвычайное происшествие.

BannerImage
Анастасия Никонорова
