Дмитриев назвал резню в Англии провалом иммиграционной политики

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал инцидент с нападением в британском поезде как симптом системного кризиса миграционной политики. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Ужасное нападение близ Хантингдона — это ещё один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — написал Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ связал инцидент с десяти пострадавшими с леволиберальной повесткой, неконтролируемой миграцией и снисходительностью к преступникам, которые, по его мнению, ведут к «цивилизационному самоубийству» Великобритании и Евросоюза.