Армия России взяла под контроль 26 зданий в Димитрове, сжимая кольцо окружения ВСУ
Российские войска взяли под контроль 26 строений в городе Димитрове (украинское название Мирноград) в Донецкой Народной Республике и продолжают наступление, стремясь окружить ВСУ. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
В сообщении ведомства говорится, что за минувшие сутки подразделения 5-й мотострелковой бригады продвинулись в северном, восточном и юго-восточном направлениях, заняв 26 зданий и усиливая давление на украинские силы с целью их окружения.
Ранее сообщалось, что российские войска завершают операцию по освобождению населённых пунктов Гнатовка и Рог в районе Красноармейска (украинское название Покровск). Кроме того, за прошедшие сутки было сорвано девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском.
