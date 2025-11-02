Армия России взяла под контроль 26 зданий в Димитрове, сжимая кольцо окружения ВСУ

Российские войска взяли под контроль 26 строений в городе Димитрове (украинское название Мирноград) в Донецкой Народной Республике и продолжают наступление, стремясь окружить ВСУ. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

В сообщении ведомства говорится, что за минувшие сутки подразделения 5-й мотострелковой бригады продвинулись в северном, восточном и юго-восточном направлениях, заняв 26 зданий и усиливая давление на украинские силы с целью их окружения.