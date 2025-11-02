Учёные раскрыли причину аномального движения «корабля инопланетян» 3I/ATLAS
ИКИ РАН: Солнечные вспышки могли ускорить межзвёздный объект 3I/ATLAS
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oobqoo
Вспышечная активность на обратной стороне Солнца и последовавшие выбросы плазмы могли оказать существенное влияние на ускорение межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Эту гипотезу выдвинули специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Согласно анализу учёных, дополнительное негравитационное ускорение межзвёздного объекта, напоминающего по характеристикам комету, может объясняться воздействием на него плазменных облаков, образовавшихся в результате солнечных вспышек. Расчёты показывают, что в период с 23 по 27 октября, когда объект приближался к перигелию, на него должно было воздействовать не менее пяти крупных выбросов солнечной материи. Наиболее значительным стал удар 24 октября, вызванный мощной вспышкой класса X, которая была зарегистрирована на обратной стороне светила за двое суток до этого.
В сообщении лаборатории уточняется, что непосредственная передача импульса от солнечной плазмы ядру кометы практически исключена из-за крайне низкой плотности солнечного ветра. Однако высокотемпературная плазма, достигающая миллионов градусов, могла существенно изменить динамику кометного хвоста и повлиять на режимы истечения газопылевых частиц с поверхности объекта. Именно эти процессы, по мнению исследователей, формируют реактивную тягу негравитационной природы, объясняющую отклонение траектории полёта комет от классической баллистической орбиты, характерной для обычных астероидов.
Ранее сообщалось, что небесное тело 3I/ATLAS движется в направлении нашей Солнечной системы со скоростью 210 000 км/ч. Гарвардский астрофизик Ави Лёб высказал предположение о возможном искусственном происхождении этого объекта, но эта точка зрения не находит поддержки у большинства научного сообщества. Приближение объекта к Земле запланировано на период новогодних праздников.
Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.