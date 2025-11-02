Учёные раскрыли причину аномального движения «корабля инопланетян» 3I/ATLAS

Согласно анализу учёных, дополнительное негравитационное ускорение межзвёздного объекта, напоминающего по характеристикам комету, может объясняться воздействием на него плазменных облаков, образовавшихся в результате солнечных вспышек. Расчёты показывают, что в период с 23 по 27 октября, когда объект приближался к перигелию, на него должно было воздействовать не менее пяти крупных выбросов солнечной материи. Наиболее значительным стал удар 24 октября, вызванный мощной вспышкой класса X, которая была зарегистрирована на обратной стороне светила за двое суток до этого.