Неизвестный разбил стекло автобуса «Спартака» перед матчем в Краснодаре

Автобус с игроками «Спартака» атаковали перед матчем 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». Неизвестный разбил стекло, бросив в транспортное средство какой-то предмет. По информации клуба, никто из футболистов не пострадал.

«Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

«Спартак» проинформировал официального представителя игры о случившемся.

В воскресенье «Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках 14-го тура РПЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Команда из Краснодара отстаёт от лидера турнирной таблицы, ЦСКА, всего на одно очко, при этом армейцы провели на одну игру больше. «Спартак» занимает шестую позицию в чемпионате.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наложил санкции на «Спартак» по итогам матча с «Оренбургом». Решение было принято в связи с использованием болельщиками красно-белых нецензурных кричалок во время игры 13-го тура РПЛ, состоявшейся 25 октября в Москве.