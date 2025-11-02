Сражения идут уже в городской черте Константиновки в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. В Telegram-канале он подчеркнул, что российские военные получают всё больше возможностей, чтобы начать полноценно вытеснять противника из населённого пункта.

«Константиновское направление: бой идёт также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И всё больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке», — заявил глава Донецкой Народной Республики в видеообращении.

Напомним, ситуация для Вооружённых сил Украины на Константиновском направлении резко ухудшилась после успешного продвижения Армии России с Юго-восточного направления. Российские штурмовики не только продвинулись вперёд, но и закрепились в районе трамвайного депо в районе Сантуриновки, где был создан оперативный плацдарм для дальнейших наступательных действий. Кроме того, недавно спецподразделение «Горыныч» управления Федеральной службы безопасности по ДНР уничтожило три украинские диверсионно-разведывательные группы на Константиновском направлении. Также бойцы выявили и поразили вражеский пункт управления беспилотниками.