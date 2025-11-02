Британская полиция отпустила одного из задержанных по делу о нападении в поезде

Один из двух задержанных по делу о нападении с ножом в поезде в Великобритании был отпущен после проведения расследования. Об этом сообщили в британской транспортной полиции.

«35-летний мужчина из Лондона, который был арестован на месте происшествия, был освобождён без дальнейших мер. <...> После проведения расследования мы можем подтвердить, что он не был причастен к этому преступлению», — говорится в заявлении ведомства.

На данный момент в качестве единственного подозреваемого рассматривается только мужчина в возрасте 32 лет из города Питерборо, на станции которого он и сел в поезд.

Напомним, в восточной Великобритании в поезде неизвестные с ножами напали на людей. В результате происшествия пострадали 10 человек. По данным правоохранительных органов, двое граждан, пострадавших в результате инцидента, до сих пор пребывают в реанимации. При этом медики выписали из больницы уже четырёх человек, которые получили необходимую помощь. Суперинтендант транспортной полиции заявил, что инцидент не рассматривается как теракт.