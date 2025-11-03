Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 ноября, 02:12

Трамп охарактеризовал положение дел в королевской семье Британии как ужасное

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в британской королевской семье, связанную с лишением принца Эндрю королевских титулов.

«Это ужасная вещь, которая случилась с семьёй», — заявил республиканец журналистам.

Экс-принца Эндрю лишат звания вице-адмирала ВМС Великобритании
Экс-принца Эндрю лишат звания вице-адмирала ВМС Великобритании

Тем временем, в Британии расщедрились на пособие для принца Эндрю, лишённого титулов. Выплата будет значительно превышать текущую военную пенсию Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в размере 20 тысяч фунтов стерлингов и будет осуществляться из личных средств Карла III. Дополнительно экс-принц получит шестизначную сумму на переезд из королевской резиденции Royal Lodge в поместье Сандрингем. Ранее король Великобритании Карл III инициировал процедуру лишения своего младшего брата, принца Эндрю, почётных титулов и права на проживание в королевской резиденции. Данное решение обусловлено связями принца Эндрю с покойным Джеффри Эпштейном, а также нарушениями финансового характера, допущенными при управлении имуществом Royal Lodge.

Алена Пенчугина
