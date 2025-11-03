В аэропорту Саратова сняли ограничения на полёты

В аэропорту Саратова отменили план «Ковёр» в 06:41 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Меры были введены в 00:04.

А ранее немецкий аэропорт Бремена временно прекращал работу после обнаружения беспилотного летательного аппарата. Перерыв в работе воздушной гавани составил около часа. Аэропорт Берлин-Бранденбург днём ранее прерывал работу на два часа в ночь на субботу по аналогичной причине, что потребовало перенаправления рейсов в другие аэропорты.