Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

3 ноября, 04:13

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Саратова отменили план «Ковёр» в 06:41 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Меры были введены в 00:04.

А ранее немецкий аэропорт Бремена временно прекращал работу после обнаружения беспилотного летательного аппарата. Перерыв в работе воздушной гавани составил около часа. Аэропорт Берлин-Бранденбург днём ранее прерывал работу на два часа в ночь на субботу по аналогичной причине, что потребовало перенаправления рейсов в другие аэропорты.

