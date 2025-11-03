Протяжённость тоннеля между Россией и США может достичь 112 км

Протяжённость будущего тоннеля через Берингов пролив, включая подъездные пути и выходы, может составить от 98 до 112 километров. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил автор амбициозного проекта, учёный Виктор Разбегин.

Как пояснил специалист, хотя минимальная ширина пролива для соединения России и Аляски в наиболее узком месте составляет около 83 километров, фактическая длина тоннеля будет больше за счёт подъездных путей и особенностей трассировки. Маршрут спроектирован с учётом географических особенностей местности, в частности наличия в центральной части пролива двух островов — Ратманова и Крузенштерна, разделённых всего четырьмя с половиной километрами водного пространства. Именно эти острова предлагается эффективно использовать в качестве опорных пунктов при строительстве.

Разбегин подчеркнул, что научные изыскания и разработка возможных технических решений для реализации этого грандиозного проекта ведутся с 1990-х годов. Наиболее перспективной признана конструкция, предусматривающая создание двух основных транспортных тоннелей и сопутствующего сервисного тоннеля, соединённых сбойками для обеспечения технического обслуживания и безопасности.

Учёный также представил возможную трёхсекционную структуру будущего тоннеля с использованием островов Ратманова и Крузенштерна. Согласно этому плану, проект будет включать малый участок протяжённостью четыре с половиной километра между островами и два крупных сегмента, сопоставимых по длине со знаменитым Евротоннелем под Ла-Маншем.

Напомним, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выдвинул предложение о создании трансконтинентального тоннеля через Берингов пролив, который он назвал «тоннелем Путин-Трамп». Согласно имеющимся сведениям, американская сторона восприняла эту инициативу с одобрением, а президент США Дональд Трамп счёл её интересной. Это обсуждение подчёркивает поиск новых направлений для российско-американского экономического партнёрства в сфере инфраструктурных проектов.