«Такие пакеты мне нравятся»: Akmal’ выступил в Донецке и принял подарок в цветах триколора

21-летний певец Akmal’ (Акмаль Саидов) выступил в Донецке в центре славянской культуры. Концерт собрал более сотни поклонников. Видеоролик с концерта в социальных сетях опубликовала фанатка исполнителя.

Певец Akmal принимает подарок из зала на концерте в ДНР.

Как видно на записи, во время выступления одна из зрительниц передала артисту подарок — флаг ДНР, лежавший в пакете в цветах российского флага. Получая презент Akmal’ заметил: «Вот такие пакеты мне нравятся».