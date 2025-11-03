Россия и США
3 ноября, 08:17

«Такие пакеты мне нравятся»: Akmal’ выступил в Донецке и принял подарок в цветах триколора

Певец Akmal’ выступил в Донецке и принял подарок в пакете в цветах российского флага

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

21-летний певец Akmal’ (Акмаль Саидов) выступил в Донецке в центре славянской культуры. Концерт собрал более сотни поклонников. Видеоролик с концерта в социальных сетях опубликовала фанатка исполнителя.

Певец Akmal принимает подарок из зала на концерте в ДНР. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kukovskaya_aa

Как видно на записи, во время выступления одна из зрительниц передала артисту подарок — флаг ДНР, лежавший в пакете в цветах российского флага. Получая презент Akmal’ заметил: «Вот такие пакеты мне нравятся».

Певец Акмаль высказался об СВО после отмены концертов из-за жёлто-синего подарка
Певец Акмаль высказался об СВО после отмены концертов из-за жёлто-синего подарка

Напомним, изначально конфликт разгорелся в Казахстане, когда певец Akmal' не принял подарок от поклонницы, упакованный в пакет жёлто-синего цвета. Он забрал лишь сам презент, а упаковку предложил сжечь. Из-за этого на него обрушилась волна хейта, ведь флаг Казахстана имеет схожую расцветку. В итоге его концерты стали отменять по всей стране.

Мария Любицкая
