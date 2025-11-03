Россия и США
3 ноября, 09:31

В Швейцарии заявили о «финансовой бомбе» для Европы из-за российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Европе угрожают потенциальные финансовые и политические последствия в случае одобрения так называемого репарационного кредита Украине за счёт замороженных российских активов. Об этом пишет швейцарское издание Strategic Culture.

«Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент», — утверждается в материале.

Аналитики издания подчёркивают, что конфискация российских активов будет воспринята Москвой как акт воровства и лицемерия, что приведёт к серьёзным экономическим и дипломатическим потерям для Европы. При этом единственный альтернативный сценарий — военное поражение России с последующими гигантскими репарациями — авторы публикации назвали абсолютно нереалистичным.

Украина может лишиться поддержки МВФ из-за споров в ЕС о российских активах
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен участвовать в обсуждениях Евросоюза относительно конфискации замороженных российских активов. Он также отметил, что возможности Штатов по оказанию экономического давления на Россию ограничены из-за отсутствия значительных экономических связей, поскольку Россия не является крупным потребителем американских товаров.

Мария Любицкая
