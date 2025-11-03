Россия и США
3 ноября, 10:05

Кража кабелей систем безопасности остановила десятки поездов в Чехии

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Криминальная операция по хищению специализированных кабелей спровоцировала коллапс железнодорожного сообщения в северо-восточных регионах Чешской Республики. О беспрецедентном инциденте проинформировала редакция интернет-издания Novink

Катастрофическое прекращение функционирования железнодорожной инфраструктуры зафиксировано на магистральном направлении, связывающем Оломоуц и Остраву, вечером второго ноября. Сотни пассажиров оказались заблокированы в стоящих без движения составах на протяжении нескольких часов, при этом полномасштабные восстановительные операции были запланированы исключительно на утро понедельника.

Правоохранительными структурами осуществлено задержание трёх лиц, причастность которых к противоправным действиям устанавливается. По данным журналистского расследования, злоумышленники произвели демонтаж и последующий вывоз значительных объёмов проводов, обеспечивающих функционирование систем сигнализации, управления стрелочными переводами и комплексом безопасности на данном участке путей сообщения.

