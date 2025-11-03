Российские войска отразили 10 атак ВСУ, окружённых под Красноармейском
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные за прошедшие сутки успешно пресекли десять попыток ВСУ прорвать окружение в районах к северу и северо-западу от Красноармейска в ДНР (украинское название Покровск). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населённого пункта Красноармейск с целью выхода из окружения», — говорится в сообщении.
Также российские штурмовые группы успешно продвинулись и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный города Красноармейск. Согласно информации ведомства, операции по уничтожению окруженных украинских формирований продолжаются в районах железнодорожного вокзала и промзоны, расположенных за железной дорогой. Кроме того, проводится зачистка населённых пунктов Гнатовка и Рог в ДНР от украинских боевиков.
Ранее советник главы ДНР Республики Игорь Кимаковский заявил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины осуществило попытку вывоза иностранцев из Красноармейска. По его словам, было зафиксировано несколько таких случаев. Сейчас выясняется, что произошло с самолётом и людьми на борту. Российские войска завершают операцию по освобождению населённых пунктов Гнатовка и Рог в районе Красноармейска. Кроме того, накануне было сорвано девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском.
