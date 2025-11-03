Российские войска отразили 10 атак ВСУ, окружённых под Красноармейском

Российские военные за прошедшие сутки успешно пресекли десять попыток ВСУ прорвать окружение в районах к северу и северо-западу от Красноармейска в ДНР (украинское название Покровск). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.





«Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населённого пункта Красноармейск с целью выхода из окружения», — говорится в сообщении.

Также российские штурмовые группы успешно продвинулись и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный города Красноармейск. Согласно информации ведомства, операции по уничтожению окруженных украинских формирований продолжаются в районах железнодорожного вокзала и промзоны, расположенных за железной дорогой. Кроме того, проводится зачистка населённых пунктов Гнатовка и Рог в ДНР от украинских боевиков.