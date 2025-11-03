Российские власти вернули в Узбекистан 35 детей, оставшихся без присмотра родителей

При поддержке властей Узбекистана и России ещё 35 узбекских детей, оставшихся без родительской опеки, вернулись домой. Агентство Dunyo сообщает, что специалисты идентифицировали несовершеннолетних, оформили необходимые документы и организовали их переезд в Ташкент.

Так, в период с 9 по 16 октября группы детей прибыли из различных городов России, включая Санкт-Петербург, Челябинск, Москву, Екатеринбург и другие.

«Им также были оформлены соответствующие документы, и 1 ноября во взаимодействии с компетентными органами России они были возвращены на родину», — говорится в публикации.