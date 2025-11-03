Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 10:00

Российские власти вернули в Узбекистан 35 детей, оставшихся без присмотра родителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / angela Meier

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / angela Meier

При поддержке властей Узбекистана и России ещё 35 узбекских детей, оставшихся без родительской опеки, вернулись домой. Агентство Dunyo сообщает, что специалисты идентифицировали несовершеннолетних, оформили необходимые документы и организовали их переезд в Ташкент.

Так, в период с 9 по 16 октября группы детей прибыли из различных городов России, включая Санкт-Петербург, Челябинск, Москву, Екатеринбург и другие.

«Им также были оформлены соответствующие документы, и 1 ноября во взаимодействии с компетентными органами России они были возвращены на родину», — говорится в публикации.

В Думу внесли законопроект, освобождающий ряд детей мигрантов от тестов по русскому
В Думу внесли законопроект, освобождающий ряд детей мигрантов от тестов по русскому

Ранее сообщалось, что около 87% детей мигрантов, которые хотят учиться в российских школах, не смогли сдать обязательные тесты на владение русским языком. Данные Рособрнадзора свидетельствуют, что за пять месяцев (апрель-август) свыше 23,5 тысячи детей-мигрантов были заявлены на обучение. Из этого числа к тестированию допустили только 8223 ребёнка, а положительный результат показали и вовсе около 3000 из них. При этом в Госдуме допустили, что дети 4 категорий иностранцев всё же смогут поступать в школы без теста по русскому языку.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Узбекистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar