Российские власти вернули в Узбекистан 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / angela Meier
При поддержке властей Узбекистана и России ещё 35 узбекских детей, оставшихся без родительской опеки, вернулись домой. Агентство Dunyo сообщает, что специалисты идентифицировали несовершеннолетних, оформили необходимые документы и организовали их переезд в Ташкент.
Так, в период с 9 по 16 октября группы детей прибыли из различных городов России, включая Санкт-Петербург, Челябинск, Москву, Екатеринбург и другие.
«Им также были оформлены соответствующие документы, и 1 ноября во взаимодействии с компетентными органами России они были возвращены на родину», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что около 87% детей мигрантов, которые хотят учиться в российских школах, не смогли сдать обязательные тесты на владение русским языком. Данные Рособрнадзора свидетельствуют, что за пять месяцев (апрель-август) свыше 23,5 тысячи детей-мигрантов были заявлены на обучение. Из этого числа к тестированию допустили только 8223 ребёнка, а положительный результат показали и вовсе около 3000 из них. При этом в Госдуме допустили, что дети 4 категорий иностранцев всё же смогут поступать в школы без теста по русскому языку.
