Полиция Краснодара начала проверку после нападения на автобус с футболистами «Спартака»

Заявление о разбитом окне автобуса «Спартака» было зарегистрировано в центральном отделении полиции города Краснодара. Полицейские оперативно начали проведение проверочных мероприятий, включая просмотр записей видеокамер наружного наблюдения. Их целью является установление виновника преступления. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

«В полицию г. Краснодара поступило сообщение о повреждении автобуса спортивной команды. <...> По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — указали в ведомстве.

Напомним, что неизвестный разбил стекло автобуса «Спартака» перед матчем 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». По информации клуба, никто из футболистов не пострадал.