Лондон передал Киеву новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Агентство передаёт, что правительство Соединённого Королевства недавно поставило Украине дополнительные ракеты. Точное количество переданных боеприпасов в сообщении не называется. Поставки данного вида вооружений осуществляются на регулярной основе в рамках международной поддержки Украины.

Ранее эти высокоточные ракеты воздушного базирования уже поступали на вооружение ВСУ. Storm Shadow обладают значительной дальностью полёта, что позволяет поражать цели в глубоком тылу.

Официальные комментарии от представителей Министерства обороны Великобритании на данный момент отсутствуют. В публикации подчёркивается, что информация о поставках была получена из закрытых источников, пожелавших остаться анонимными в силу деликатности темы.

Президент США Дональд Трамп западных коллег не поддерживает. Совсем недавно он заявил о необходимости прекращения боевых действий на Украине и фиксации текущей линии соприкосновения между сторонами конфликта. Соответствующую позицию республиканец озвучил на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.