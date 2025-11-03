Алиев призвал народ Армении не опасаться возвращения азербайджанцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что возвращение азербайджанцев в Армению не должно вызывать опасений у армянского народа и государства. Он отметил, что его соотечественники, будучи чуждыми сепаратизму и вносящими вклад в развитие стран проживания, не станут источником проблем для кого-либо.

«Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», — сказал Алиев на юбилейном собрании, посвящённом 80-летию Национальной академии наук страны.

Ранее сообщалось, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. Ильхам Алиев подчеркнул, что активное взаимодействие между двумя странами обладает серьёзным геополитическим значением в контексте открытия новых транспортных маршрутов на пространстве Евразии. Напомним, что в начале августа 2025 года по итогам вашингтонской встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана была принята декларация о парафировании согласованного текста мирного договора. Ереван также выразил готовность сотрудничать с Соединёнными Штатами и третьими сторонами в создании «Маршрута Трампа», который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.