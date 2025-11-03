Собака растерзала девятимесячного ребёнка в частном доме

Девятимесячный малыш скончался после нападения домашней собаки в графстве Монмутшир в Великобритании. Прибывшая скорая помощь и полицейские не смогли спасти жизнь ребёнку. Об этом сообщает Wales Online.

Животное, совершившее нападение, немедленно изолировали и поместили в специализированное заведение для дальнейшего разбирательства. Пока полиция не разглашает породу собаки, поясняя, что ситуация требует тщательного расследования, прежде чем озвучивать дополнительную информацию.