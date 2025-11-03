Россия и США
3 ноября, 16:30

Собака растерзала девятимесячного ребёнка в частном доме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daria Shvetcova

Девятимесячный малыш скончался после нападения домашней собаки в графстве Монмутшир в Великобритании. Прибывшая скорая помощь и полицейские не смогли спасти жизнь ребёнку. Об этом сообщает Wales Online.

Животное, совершившее нападение, немедленно изолировали и поместили в специализированное заведение для дальнейшего разбирательства. Пока полиция не разглашает породу собаки, поясняя, что ситуация требует тщательного расследования, прежде чем озвучивать дополнительную информацию.

Ранее Life.ru сообщал, что в деревне Кузнецово Красноярского края десятилетний мальчик не смог спастись от агрессивной стаи и погиб от полученных ран. Растерзав ребёнка, стая нашла новую жертву, но мужчина смог палкой отбиться от псов. Региональный СК начал расследование инцидента.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
