Собака растерзала девятимесячного ребёнка в частном доме
Девятимесячный малыш скончался после нападения домашней собаки в графстве Монмутшир в Великобритании. Прибывшая скорая помощь и полицейские не смогли спасти жизнь ребёнку. Об этом сообщает Wales Online.
Животное, совершившее нападение, немедленно изолировали и поместили в специализированное заведение для дальнейшего разбирательства. Пока полиция не разглашает породу собаки, поясняя, что ситуация требует тщательного расследования, прежде чем озвучивать дополнительную информацию.
Ранее Life.ru сообщал, что в деревне Кузнецово Красноярского края десятилетний мальчик не смог спастись от агрессивной стаи и погиб от полученных ран. Растерзав ребёнка, стая нашла новую жертву, но мужчина смог палкой отбиться от псов. Региональный СК начал расследование инцидента.
