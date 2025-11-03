Президент Швейцарии заявила, что не обсуждает с ЕС конфискацию активов РФ
Карин Келлер-Зуттер. Обложка © TACC / EPA / CLEMENS BILAN
Швейцария не участвует в обсуждениях в рамках Европейского союза относительно потенциальной конфискации замороженных российских активов с целью оказания помощи Украине. Об этом сообщила президент и министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер на пресс-конференции для иностранных журналистов в Берне, отвечая на вопрос ТАСС.
«Как вы знаете, Швейцария не является членом ЕС, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях», — сказала глава государства.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен участвовать в обсуждениях Евросоюза относительно конфискации замороженных российских активов. Он также отметил, что возможности Штатов по оказанию экономического давления на Россию ограничены из-за отсутствия значительных экономических связей, поскольку Россия не является крупным потребителем американских товаров.
