Президент Швейцарии заявила, что не обсуждает с ЕС конфискацию активов РФ

Швейцария не участвует в обсуждениях в рамках Европейского союза относительно потенциальной конфискации замороженных российских активов с целью оказания помощи Украине. Об этом сообщила президент и министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер на пресс-конференции для иностранных журналистов в Берне, отвечая на вопрос ТАСС.

«Как вы знаете, Швейцария не является членом ЕС, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях», — сказала глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен участвовать в обсуждениях Евросоюза относительно конфискации замороженных российских активов. Он также отметил, что возможности Штатов по оказанию экономического давления на Россию ограничены из-за отсутствия значительных экономических связей, поскольку Россия не является крупным потребителем американских товаров.