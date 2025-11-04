В трёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России за 3,5 часа. Наибольшее количество дронов — 13 — сбили над Волгоградской областью, семь БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по три — над Белгородской и Воронежской областями. Вооружённые силы Украины также ударили по подстанции в Рыльске. Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции.