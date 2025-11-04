В трёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на полёты введены в трёх российских воздушных гаванях. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты Тамбов (Донское), Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России за 3,5 часа. Наибольшее количество дронов — 13 — сбили над Волгоградской областью, семь БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по три — над Белгородской и Воронежской областями. Вооружённые силы Украины также ударили по подстанции в Рыльске. Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.