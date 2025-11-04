Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 ноября, 05:38

В Турции озвучили главный страх Европы перед Путиным

Обложка © Life.ru

Европейские лидеры испытывают страх, осознавая победу президента России Владимира Путина в украинском конфликте, но не могут себе в этом признаться. Такое мнение высказал колумнист турецкой газеты Turkiye Акиф Бюльбюль.

«Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться», — пишет Бюльбюль.

Колумнист добавил, что любые будущие переговоры между Украиной и Россией обязательно начнутся в Стамбуле. Он уверен, что Турция является единственной страной, которая ведёт диалог с обеими сторонами конфликта.

Ранее источник в турецких дипломатических кругах выразил надежду на возобновление российско-украинских переговоров на стамбульской площадке. Недавно стало известно, что Россия и Турция не проводили дополнительных переговоров относительно урегулирования ситуации на Украине.

