ВСУ ударили по жилому дому в Свердловске в ЛНР
Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
В населённом пункте Свердловск в ЛНР пострадал мужчина в результате удара по многоквартирному жилому дому. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.
«В полночь киевские боевики совершили очередной бесчеловечный поступок, нанесли удар БПЛА по мирным жителям города Свердловска. В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», — сообщил Пасечник.
Как сообщил глава ЛНР, в результате происшествия пострадал двухэтажный многоквартирный дом: поврежден фасад и выбиты окна. Все жильцы были эвакуированы и временно размещены у родственников. Глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев находится на месте, где вместе со специалистами оценивает масштабы ущерба для определения возможности восстановления здания.
А ранее Life.ru сообщал, что в ходе налёта вражеских БПЛА в Нижегородской области пострадало четыре жилых дома. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы разрушений. До этого в Стерлитамаке повреждения получило промышленное предприятие.
