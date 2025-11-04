Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 08:54

ВСУ ударили по жилому дому в Свердловске в ЛНР

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

В населённом пункте Свердловск в ЛНР пострадал мужчина в результате удара по многоквартирному жилому дому. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«В полночь киевские боевики совершили очередной бесчеловечный поступок, нанесли удар БПЛА по мирным жителям города Свердловска. В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», — сообщил Пасечник.

Как сообщил глава ЛНР, в результате происшествия пострадал двухэтажный многоквартирный дом: поврежден фасад и выбиты окна. Все жильцы были эвакуированы и временно размещены у родственников. Глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев находится на месте, где вместе со специалистами оценивает масштабы ущерба для определения возможности восстановления здания.

ВСУ атаковали подстанцию в Курской области, обесточив семь населённых пунктов
ВСУ атаковали подстанцию в Курской области, обесточив семь населённых пунктов

А ранее Life.ru сообщал, что в ходе налёта вражеских БПЛА в Нижегородской области пострадало четыре жилых дома. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы разрушений. До этого в Стерлитамаке повреждения получило промышленное предприятие.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar