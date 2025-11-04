ВСУ ударили по жилому дому в Свердловске в ЛНР

В населённом пункте Свердловск в ЛНР пострадал мужчина в результате удара по многоквартирному жилому дому. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«В полночь киевские боевики совершили очередной бесчеловечный поступок, нанесли удар БПЛА по мирным жителям города Свердловска. В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», — сообщил Пасечник.

Как сообщил глава ЛНР, в результате происшествия пострадал двухэтажный многоквартирный дом: поврежден фасад и выбиты окна. Все жильцы были эвакуированы и временно размещены у родственников. Глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев находится на месте, где вместе со специалистами оценивает масштабы ущерба для определения возможности восстановления здания.