НАТО больше не обладает реальной мощью для сдерживания России, уступая ей как в количественных, так и в качественных показателях вооружений. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитоно.

Джонсон образно сравнил государства альянса с компанией пожилых экс-спортсменов, которые, вспоминая свои прошлые спортивные успехи, продолжают верить в свою нынешнюю конкурентоспособность.

Аналитик также охарактеризовал Североатлантический альянс как «изношенную силу», не отдающую себе отчёта в наличии у неё серьёзных проблем. Он выразил уверенность, что продолжающееся вовлечение НАТО в конфликт на Украине будет только способствовать её внутренней деградации. По его наблюдениям, крах украинских сил, поддерживаемых альянсом, на фронте является уже свершившимся фактом.