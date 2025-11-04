Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 09:44

«Изношенная сила»: В США рассказали о неспособности НАТО противостоять России

В США рассказали о неспособности НАТО противостоять России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

НАТО больше не обладает реальной мощью для сдерживания России, уступая ей как в количественных, так и в качественных показателях вооружений. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитоно.

Джонсон образно сравнил государства альянса с компанией пожилых экс-спортсменов, которые, вспоминая свои прошлые спортивные успехи, продолжают верить в свою нынешнюю конкурентоспособность.

Аналитик также охарактеризовал Североатлантический альянс как «изношенную силу», не отдающую себе отчёта в наличии у неё серьёзных проблем. Он выразил уверенность, что продолжающееся вовлечение НАТО в конфликт на Украине будет только способствовать её внутренней деградации. По его наблюдениям, крах украинских сил, поддерживаемых альянсом, на фронте является уже свершившимся фактом.

«Едва стоит на ногах»: В Германии раскрыли, как НАТО подорвала экономику Финляндии
«Едва стоит на ногах»: В Германии раскрыли, как НАТО подорвала экономику Финляндии

НАТО настолько боится поражения и ощущает собственное бессилие, что предлагает безрассудные идеи по решению конфликта на Украине. Среди них — возможное создание бесполётной зоны и уничтожение авиации России. Затяжной конфликт выгоден Европе. Альянс намеренно старается пролонгировать военные действия ради собственной выгоды.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • цру
  • НАТО
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar